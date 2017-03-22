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AKP’li belediye başkan vekili: ’16 Nisan’dan sonra gazetecilerin de a…. koyacağız’

 

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç hakkında bir gazeteciye “16 Nisan’dan sonra gazetecilerin de a…. koyacağız” dediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Nihat Kılıç. (Fotoğraf: gobeklitepehaber.com)

Yerel gazeteci Necdet Karadeniz, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Kılıç hakkında şikayetçi oldu.

Savcıya verdiği ifadesine göre Karadeniz dün saat 10.30 sıralarında belediyeye gitti.

Özel kalem müdürü Halil İbrahim Karaca’dan belediyenin bastırdığı afişlerden almak isteyen Karadeniz, bu sırada Necdet isimli belediye personelinin kendisine “Sizi başkan çağırıyor” demesine üzerine, başkanın makam odasına gittiğini kaydetti.

CHP istanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tutanağı Twitter’dan paylaştı.

Karadeniz olayı şöyle anlattı: “Odada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç bana hitaben ‘Neden yalan yanlış haber yazıyorsunuz, 16 Nisan’dan sonra gazetecilerin de a…. koyacağız’ diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ben de ‘Bu ülkede devlet var, bir sıkıntınız varsa mahkeme kapıları açıktır’ dedim. Bu tehdit ve hakaretlere maruz kaldığımda yanımda tanık olarak herhangi bir kimse bulunmamaktaydı. Bu şekilde mağdur duruma düştüm.”

Kılıç’ın sözleri, iş adamı Mehmet Cengiz’in 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediğinin ortaya çıkmasını akla getirdi.

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