AKP’li belediye 18 bin 500 liraya 25 adet ‘namazmatik’ aldı

Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet’in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminal’e gönderildiğini söyledi. Yıldırım, “Olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Beklentimiz de umudumuz da bu yönde” dedi.