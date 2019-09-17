AKP’li belediye 18 bin 500 liraya 25 adet ‘namazmatik’ aldı

AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, vatandaşa dağıtmak üzere 18 bin 500 liraya 25 adet namaz vakitlerini gösterir dijital saat dahil çeşitli ürünler aldı.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre alüminyum çerçeveli saatlerin eni 40 cm, boyu ise 75 cm.
Uzaktan kumandayla çalışan saatler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermiş olduğu vakitlere uyumlu ve 81 ilin namaz vakitleri yüklü.
AKP’nin yüzde 66 ile seçildiği belediyenin aldığı ev eşyaları arasında ise 10 adet çift kapılı buzdolabı, 10 adet çamaşır makinesi, 25 adet kanepe, 25 adet halı, 125 adet battaniye, 125 yastık, 125 yorgan yer aldı. Bu ürünlere toplam 90 bin 283 TL ödendi.