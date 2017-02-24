AKP’li başkanın uzun namlulu fotoğrafı 15 Temmuz’danmış

Sosyal medyada uzun namlulu bir silahla görüldüğü fotoğrafı tartışma yaratan AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut, “Ruhsatlı av tüfeğim, fotoğraf da 15 Temmuz gecesi çekildi” dedi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, fotoğrafı gündeme getirmiş, referanduma gidilirken mevcut gerilim ortamında bir AKP’linin silahlı fotoğrafı tepki toplamıştı.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Korkut’sa fotoğrafın yeni olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Fotoğraf 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında çekildi. Biz bu fotoğrafı paylaştık. Barış Yarkadaş paylaşılmış olan eski fotoğrafı alıp yeni gibi sunmuş. Darbe akşamı ilçe olarak burada toplandık. Silahlı insanlar arkadaşlarımızı tehdit etti. Önlem amaçlı beklemeye başladık. Fotoğraftaki silah ruhsatlı av tüfeğimdir. Uzun namlulu otomatik silah değildir. Silah hâlâ evimde duruyor. Ruhsatı da vardır. Referandum öncesi birileri algı operasyonu yapmaya çalışıyor.”

Fotoğrafta görülen AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, “Bu, 15 Temmuz gecesinde çekilen bir fotoğraf ve yeni bir fotoğrafmış gibi dolaştırılıyor. Bizim şiddeti, silahı tasvip etmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz” dedi.