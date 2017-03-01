AKP’li başkanın oğlu istismardan tutuklandı, Adıyaman’da ‘biri’ tüm Cumhuriyet’leri toplattı

Adıyaman’ın Gölbaşı belediyesinin AKP’li belediye başkanının oğlu Erdem Özdemir’in ‘çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin haberin yer aldığı Cumhuriyet gazetesinin tüm nüshaları Adıyaman merkez ve ilçelerinde ‘satın alındı.’

Cumhuriyet gazetesinin dünkü sayısında Gölbaşı’ndaki Yavuz Ortaokulu’nda fen bilgisi ve teknoloji öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Erdem Özdemir’in, liseli bir öğrenciye ‘nitelikli istismar’ suçlamasıyla tutuklandığı haberi yer almış, Özdemir’in Gölbaşı Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Özdemir’in oğlu olduğu belirtilmişti.

Habere göre, Özdemir, bir kız öğrenciyle geçen nisan ayında ‘samimi olduklarını’ söyleyerek, kendisine cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu savcılık ve mahkeme ifadesinde kabul etmişti.

Avukatı Gökhan Çağlayan şüphelinin durumu bütün açıklığıyla anlattığını belirterek, “Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkansız zararlar doğacaktır. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, delil karartma şüphesi söz konusu değildir. Adli kontrol hükümleri uygulanarak şüphelinin serbest bırakılmasını talep ederiz” demişti.

Haberi yazan Dilek Şen, dün Adıyaman’ın merkez ve Gölbaşı, Kahta, Gerger ilçelerindeki bayilerde Cumhuriyet gazetesinin bulunamadığını yazdı. Şen’in aktardığına göre, yerel basından gazeteciler ve yurttaşlar, bir kişinin ildeki bayileri dolaşarak tüm nüshaları dün sabah ‘satın aldığını’ söyledi.

‘Başkanın oğlunun tutuklanması haberi nedeniyle’

Yaysat Adıyaman Dağıtım Merkezi’nden bir çalışan, “Öğlene kadar 15-20 kişi aradı. Bayilerde Cumhuriyet gazetesi bulamadıklarını söyledi. Bunun üzerine bayileri aradık, bir kişi gelip hepsini aldı yanıtı aldık” diye konuştu.

CHP Gerger İlçe Başkanı Abdurrahman Acar ise “Beş gazete bayiisine gittim. İlçede Cumhuriyet gazetesi bulamadım. Başkanın oğlunun tutuklanması haberi nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Olayın aydınlanmasını ve üstüne gidilmesini istiyorum” dedi.