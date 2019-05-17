AKP’li başkanın mazbatasına iptal

Elazığ’ın Palu ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP’li Efrayim Ünalan’ın mazbatası, hakkında verilen iki yıl altı aylık hapis cezasının onanması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

Efrayim Ünalan. Fotoğraf: DHA

Ünalan’ın hapis cezasının, 19 Mart’ta 11’inci Yargıtay Ceza Dairesi’nce onandığı anlaşıldı. Bunun üzerine Ünalan’ın, 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi.

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YSK tarafından 15 Mayıs’ta Ünalan ile ilgili alınan kararda şöyle denildi:“Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.”

Palu’nun yeni belediye başkanı önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasından yapılacak seçimle belirlenecek.