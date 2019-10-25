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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li başkanın makam aracı bisiklet, belediye telefonlarına da kendisi bakıyor

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin AKP’li belediye başkanı Murat Becerikli, makam aracı olarak bisiklet kullanıyor. Belediye santralini makam odasına yönlendiren başkan, 31 Mart’ta göreve geldiğinden beri arayanlara kendisi yanıt veriyor.

DHA’nın haberine göre Becerikli, göreve başladığında belediyenin eski model makam aracını garaja kilitleyerek yakıt tasarrufu yapmak için bisiklet kullanmaya başladı.

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Her yere bisikletle giden Becerikli, belediyenin gelirlerinin yok denecek kadar az olduğunu, İller Bankası’ndan gelen parayla işçi ve memur maaşlarının zor ödendiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Bizden önceki belediye başkanları hiçbir zaman bisiklet kullanmamış. Makam bisikletinin Türkiye çapında örnek bir durum olmasını temenni ediyorum. Çünkü yakıt tasarrufu ve araç tasarrufu belediye için önemli bir gelir dengesi oluşturuyor. Önemli olan hep halkla iç içe olmak, halkın sorunlarını halkla birlikte çözmek. Ben sekreter kullanmıyorum. Zaten eleman sayımız kısıtlı, bunun için sekreter işini yapacak arkadaş belediyenin öncelikli işini yapmak durumunda. Belediye santraline de çoğunlukla ben makam odamda bakıyorum. Halkla birebir ilişki kurarak sorunların çözümü için daha hızlı bir çalışma içine giriyoruz.”

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