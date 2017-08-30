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AKP’li başkanın ‘FETÖ’den tutuklanan damadı için belediye devrede: İtiraz edildi

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Düzce Belediyesi, başkanın damadının ‘FETÖ’den tutuklanması üzerine devreye girdi.

Emre Kurt

AKP’li başkan Mehmet Keleş’in damadı Emre Kurt, dün ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Belediyenin basın biriminin yazılı açıklamasında Kurt’un firari olmadığı, çalıştığı işyerinden, yakalama kararının çıkarıldığı gün gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Kurt’un avukatları İbrahim Kırıkcı ve Salih Demir’in tutuklamaya itiraz ettikleri anlatılarak, şüphelinin ‘FETÖ mağduru’ olduğu iddia edildi.

Darbe girişimi 24-29 Ağustos | AKP’li belediye başkanının damadı tutuklandı

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