AKP’li başkanın ‘çalışma düzeni’: Gücüm siyasi iktidar, fırıldaklığım ve üçkâğıtçılığımla para bulmam

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Kısa bir süre önce ilçedeki bir parkın Katarlı bir şirkete satılmasına yargının dur dediği Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinin AKP’li belediye başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ‘çalışma düzeni‘ni anlattı: “Tek gücüm arkama aldığım siyasi iktidar. Biraz kabiliyetim, biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam…”

Beşikdüzü belediye meclisi 1 Mart 2017 tarihli oturumunda, 9 bin 297 metrekare büyüklüğündeki Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Al Ajaji isimli Katarlı bir şirkete satılmasını kararlaştırmış, Trabzon İdare Mahkemesi ise ‘sık görülmeyen’ bir karar vererek, Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Katarlı şirkete satışının yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

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Yurttaşlarla bir araya gelen Bıçakçıoğlu, sözlerine ‘sorgulamayla’ başladı: “Beşikdüzü ilçesi tıpkı, sizler ve benim gibi ölüyor. Her geçen gün biraz daha geriye, biraz daha kötüye gidiyor. Bütün hizmetim ve bütün çalışmalarım geleceğe dönük ve Beşikdüzü’nün mürüvvetini görmeye yönelik. Eğer ben bugünü kurtaracak olsam ‘Beni şak şaklasınlar, takdir etsinler’ diye bir hizmet anlayışına sahip olsam, bugüne kadar 40 ayda 50 kilometreyi geçti döktüğümüz beton, 150 kilometre dökerdim. Yol yaptık, duvar yaptık her yere yapıyoruz ama belli imkânlar ölçüsünde yapabiliyoruz.”

‘Yokluk içinde gidip geliyoruz evimize’

Büyükşehir statüsüyle imkanların zorlaştığını, maddi kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Bıçakçıoğlu, sözlerine ‘hizmet usulünü’ anlatarak son verdi.

Başkan şöyle konuştu: “Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim, işte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam, para kopartmam, büyükşehirden, Ankara’dan… Bu Beşikdüzü’ne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Yokluk içinde gidip geliyoruz evimize. Önemli olan bu ilçenin nasıl zengin olacağı, nasıl dışarıdan nüfus alacağıdır. Beni anlayanlar neyin peşinden koştuğumu bilmeliler.”