AKP’li başkandan CHP’li belediyeye: Atatürk’e saygısızlık yapıyorsunuz

Edirne’de AKP’li il başkanı İlyas Akmeşe, Atatürk heykelinin yakınına umumin tuvalet koyulması sonrası CHP’li Edirne Belediyesi’ni ‘saygısızlık’la suçladı.

Belediye, kent merkezine tuvalet kabini koydu. Tuvalet, bağlantıları yapılmadığı için henüz faaliyete geçmedi.

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Ancak Atatürk heykelinin hemen yanına koyulan tuvalet, tartışmaları da beraberinde getirdi.

‘Atatürk’e saygısızlık’

AKP Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, belediyenin tuvaleti ‘büyük hizmet’ olarak duyurduğunu ifade ederek tuvaletin Atatürk heykelinin yanına koyulmasının saygısızlık olduğunu kaydetti.

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Akmeşe, şunları aktardı: “Yani bir kere bu saygısızlıktır, böyle kabul etmek lazım. Edirne’de başka tuvalet konulacak yer mi kalmadı? Edirne halkı da buna çok tepkili. CHP zihniyeti yıllardır; cumhuriyet ve Atatürk’ü kullanarak siyaset yapmaya çalıştılar. En son yaptıkları bu olaya da hakikaten Atatürk’e saygısızlığın bir ifadesidir. Yani burası düşünülüp tartışılmadan konulan bir yerdir. Acilen seyyar tuvaletin buradan kaldırılmasını istiyorum. Edirneliler de bunu istiyor.”

Yeri değişecek

Eleştirilerin hedefi olan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tepkiyi gülerek karşıladığını belirterek “Düne kadar Atatürk’e hareket edenlerle yol yürüyen arkadaşlar, bugün tuvalet nedeniyle Atatürk üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar” dedi.

Gürkan, tuvalet kabininin geçici olarak oraya konduğunu, bölgenin SİT alanı olması nedeniyle Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun görüşüne başvurduklarını dile getirdi.

CHP’li başkan, kuruldan henüz bir cevap gelmediğini belirterek tuvaleti başka bir yere yerleştirmeyi düşündüklerini aktardı.