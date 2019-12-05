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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li başkan ‘salladı’: İstanbul’da trafik sorunu İmamoğlu’ndan sonra başlamış

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul’daki trafik sorununun Ekrem İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra başladığını öne sürdü.

1994’ten beri AKP ve benzeri çizgideki partilerden başkanların yönettiği İstanbul, bu yıl başında yapılan bir araştırmada dünya trafik yoğunluğu listesinde Kolombiya’nın başkenti Bogota’yı geçerek 2’nci sıraya yükselmişti. Temmuz 2019 tarihli bir başka araştırmaya göre İstanbullular her gün trafikte 70 dakika kaybediyor.

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Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın canlı yayınına konuk olan başkana stüdyoya yedi dakika geç geldi.

Küçükkaya neden geciktiğini sorunca Göksu trafiğe taktıldığını söyleyip ‘eskiden böyle olmadığını’ ileri sürdü.

Küçükkaya “Efendim, belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz” deyince Göksu, “Altı aydır biz yönetmiyoruz. Altı ayda bu hale geldi” diye yanıt verdi.

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Bilimsel araştırma: İstanbullu her gün trafikte 70 dakika kaybediyor

Araştırma: İstanbul trafik sıkışıklığında 2’nci sıraya ‘yükseldi’

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