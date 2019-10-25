AKP’li başkan ‘Kaldıracağım’ dediği parkomatlara zam yaptı

AKP’li Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, görevi Zihni Şahin’den devralan AKP’li Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yapmıştı.

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Son zamlardan sonra parkomat ücretlerinin saati üç liradan beş liraya, iki saati altı liradan sekiz liraya, üç saati ise dokuz liradan 12 liraya yükseldi.

Zamlara tepki gösteren Samsunlular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Demir ise artışın zam değil ‘düzenleme‘ olduğunu söyledi.