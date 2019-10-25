Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li başkan ‘Kaldıracağım’ dediği parkomatlara zam yaptı

AKP’li Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir seçim öncesi “Kaldıracağım” dediği parkomatlara zam yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, görevi Zihni Şahin’den devralan AKP’li Mustafa Demir, seçimden önce yüzde 15 indirim yapılan suya yüzde 25, sayaç okuma bedeli ile mezar yerlerine de yüzde 150 zam yapmıştı.

Reklam

Son zamlardan sonra parkomat ücretlerinin saati üç liradan beş liraya, iki saati altı liradan sekiz liraya, üç saati ise dokuz liradan 12 liraya yükseldi. 

Zamlara tepki gösteren Samsunlular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere imza kampanyası başlattı.

Yerel bir televizyon kanalında konuşan Başkan Demir ise artışın zam değil ‘düzenleme‘ olduğunu söyledi.

Reklam

SON HABERLER

Suriye’de ‘Pax Russica’

‘Barış Pınarı Harekatı’, Ankara’nın ‘Rojava Kürt devletçiği’ kaygısının bertaraf edilmesine ve ABD’nin denklemden çıkarılmasına vesile olduktan sonra, Suriye’deki bir numaralı oyun kurucu Rusya’nın 2015’ten bu yana uyguladığı büyük stratejiye monte edildi.

İmamoğlu: HDP’li başkanların tutuklanmasının gerekçesi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ağustos ayı sonundaki Diyarbakır ziyareti sırasında görüştüğü görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve bölgedeki diğer HDP’li belediye başkanlarının tutuklanması konusundaki sorulara yanıtında, başkanların YSK’dan onay alarak seçildiğini hatırlattı. İmamoğlu, tutuklamaların iddiaya dayandığını, gerekçesi olmadığını söyledi. İmamoğlu ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihalesinin verildiği şirketi dikkate almadığını ifade etti.

ABD savunma bakanı: Türkiye bizi zor durumda bıraktı, harekat haksızdı

Brüksel’de yapılan NATO savunma bakanları toplantısından önce bir düşünce kuruluşunda konuşma yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye bizi zor durumda bıraktı. Bence harekat haksızdı” dedi. Esper ayrıca, Türkiye’nin hızla Rusya yörüngesine yaklaştığını söyledi.

Trump’tan ‘Kürtler petrol nöbeti’ne tweet’i

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol yataklarıyla ilgili önceki açıklamasıyla ilgili olarak, Twitter’daki yeni paylaşımında, “Bu petrol yatakları, Kürtlerin yardımıyla ele geçirilene kadar IŞİD’in elindeydi” dedi. Trump, DSG komutanı General Mazlum Abdi ile de görüştüğünü belirterek, “Belki de Kürtleri petrol yataklarının başına getirme zamanı gelmiştir” ifadesini kullandı.

Erdoğan: Trump’ın mektubuna kırgınız; Mazlum kod adlı teröristi teslim etmeliler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump’ın harekatın başlamasının hemen ardından gönderdiği mektup dolayısıyla kendisine ‘kırgın’ olduklarını söyledi. Erdoğan, Trump’ın hem mektupta hem de açıklamalarında sık sık sözünü ettiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanı ‘General Mazlum’un ABD tarafından kendilerine teslim edilmesi için adalet bakanına talimat verdiğini de açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...