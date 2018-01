AKP’li başkan gazetecileri ‘sorguladı’: 35 vaadim oldu, hiçbirini yapmadım

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinin AKP’li belediye başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, gazetecileri ‘sorguladı’: “35 mahallenin her birine bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basın yazmadı.”

Beşikdüzü belediye meclisi 1 Mart 2017 tarihli oturumunda, 9 bin 297 metrekare büyüklüğündeki Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Al Ajaji isimli Katarlı bir şirkete satılmasını kararlaştırmış, Trabzon İdare Mahkemesi ise ‘sık görülmeyen’ bir karar vererek, Şehit Erdal Kurtoğlu Parkı’nın Katarlı şirkete satışının yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.

Bıçakçıoğlu ise ‘çalışma düzeni‘ni şöyle anlatmıştı: “Tek gücüm arkama aldığım siyasi iktidar. Biraz kabiliyetim, biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üçkâğıtçılığımla gidip para bulmam…”

‘Fikri takibi olan bir basın istiyorum’

Kendisine ‘Kasabanın Şerifi’ lakabı veren Bıçakçıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükliman Gazeteciler Cemiyeti’nce Şalpazarı ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilerle sohbet etti.

Beşikdüzü ile ilgili seçim vaatlerinin bugüne kadar yerine getirmediğini anlatan Bıçakçıoğlu, şöyle konuştu: “Trabzon, her geçen gün her konuda kan kaybediyor. Sorgulayan bir basın istiyorum. Fikri takibi olan bir basın istiyorum. Özellikle yerel basın… Benim ilçemde 35 mahalle var. Seçimden önce her mahalleye bir vaadim oldu. Daha bugüne kadar hiçbirini yapmadım. Ama bunu basının hiçbirisini yazmadı. Ben espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben ‘Vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım’ dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadım. Bu benim için olduğu gibi seçilen siyasilerimiz, vekillerimiz için de geçerli. Belediye başkanlarımızın hepsi için geçerli.”