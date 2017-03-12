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AKP’li başkan ‘Evet’ istedi: 1923’te darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu

 

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımladı.

Necmi Kadıoğlu. (Fotoğraf: [email protected]_kadioglu)

BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre bir referandum panelinde konuşan AKP’li başkan, yurttaşlara ‘dik durmayı‘ tavsiye etti, ‘Hayır çıkarttırmamayı’ öğütledi.

Kadıoğlu, ‘kanı ve sütü bozuk’ olarak tanımladığı kişilerin ‘padişahları alaşağı ettiğini’ söyledi.

Kadıoğlu, şunları kaydetti: “10 yılda Osmanlı’yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923’te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran’a, ezana… 1950’de tekrar millet kükredi. Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi.”

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