AKP’li başkan ‘Evet’ istedi: 1923’te darbe yaptılar, cumhuriyet kuruldu

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 1923’te ilan edilen cumhuriyeti ‘darbe’ olarak tanımladı.

BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre bir referandum panelinde konuşan AKP’li başkan, yurttaşlara ‘dik durmayı‘ tavsiye etti, ‘Hayır çıkarttırmamayı’ öğütledi.

akp’li necmi kadıoğlu:içimize kanı bozuk,sütü bozuklar sızdı.padişahlarımızı alaşağı ettiler.1923’te koskoca 650yıllık çınara darbe yaptılar pic.twitter.com/BPHLohDFZU — mustafahos (@mustafahos) 12 Mart 2017

Kadıoğlu, ‘kanı ve sütü bozuk’ olarak tanımladığı kişilerin ‘padişahları alaşağı ettiğini’ söyledi.

Kadıoğlu, şunları kaydetti: “10 yılda Osmanlı’yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923’te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran’a, ezana… 1950’de tekrar millet kükredi. Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi.”