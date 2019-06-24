AKP’li basın ne yazdı? Manşetler yorumsuz, galip değil mağlup öne çıktı

Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta AKP’li adayların kazandığı 13, MHP’li adayın kazandığı bir ilçede, bu iki partinin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan fazla oy aldı.