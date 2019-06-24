Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’li basın ne yazdı? Manşetler yorumsuz, galip değil mağlup öne çıktı

AKP’ye yakın gazeteler CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanı seçilmesini manşetlerine genelde yorumsuz taşırken, seçimi kazanandan çok AKP’li siyasilerin sözlerini öne çıkarmayı tercih etti.

İki gazete İstanbul’un İmamoğlu’na ‘teslim edildiği’ yönünde imalı göndermede bulunurken iktidar medyasının amiral gazetesi sayılan Sabah’ın ‘Demokrasi kazandı’ manşetini “Tertemiz seçim İstanbul’a yakıştı” üstbaşlığıyla sunması dikkat çekti.

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Hürriyet: İstanbul’un tercihi

Türkiye: İstanbul İmamoğlu’na teslim

Yeni Şafak: İstanbul seçimini yaptı

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Star: İstanbul seçimini yaptı (Gazete manşetini 8 değil 5 sütuna attı)

Akşam: İstanbul kararını verdi

Yeni Akit: 25 yıl sonra sola teslim (1994’te Erdoğan’ın belediye başkanlığını SHP’den devralmasına atıfta bulunuyor)

Diriliş Postası: İstanbul seçimini yaptı

Güneş: İstanbul’un kararı

Milat: Demokrasi dersi verdi (seçimi kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine atfen)

Yeni Birlik: Milli irade tecelli etti (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözü)

Ortadoğu (MHP’ye yakın): İstanbul’da İmamoğlu seçildi

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İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

İmamoğlu, AKP’li belediyenin olduğu 12 ilçede Yıldırım’ın önünde

Yenilenen İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ta AKP’li adayların kazandığı 13, MHP’li adayın kazandığı bir ilçede, bu iki partinin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’dan fazla oy aldı.

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