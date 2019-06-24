AKP’li basın ne yazdı? Manşetler yorumsuz, galip değil mağlup öne çıktı

AKP’ye yakın gazeteler CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul belediye başkanı seçilmesini manşetlerine genelde yorumsuz taşırken, seçimi kazanandan çok AKP’li siyasilerin sözlerini öne çıkarmayı tercih etti.
İki gazete İstanbul’un İmamoğlu’na ‘teslim edildiği’ yönünde imalı göndermede bulunurken iktidar medyasının amiral gazetesi sayılan Sabah’ın ‘Demokrasi kazandı’ manşetini “Tertemiz seçim İstanbul’a yakıştı” üstbaşlığıyla sunması dikkat çekti.
Hürriyet: İstanbul’un tercihi
Türkiye: İstanbul İmamoğlu’na teslim
Yeni Şafak: İstanbul seçimini yaptı
Star: İstanbul seçimini yaptı (Gazete manşetini 8 değil 5 sütuna attı)
Akşam: İstanbul kararını verdi
Yeni Akit: 25 yıl sonra sola teslim (1994’te Erdoğan’ın belediye başkanlığını SHP’den devralmasına atıfta bulunuyor)
Diriliş Postası: İstanbul seçimini yaptı
Güneş: İstanbul’un kararı
Milat: Demokrasi dersi verdi (seçimi kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine atfen)
Yeni Birlik: Milli irade tecelli etti (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözü)
Ortadoğu (MHP’ye yakın): İstanbul’da İmamoğlu seçildi