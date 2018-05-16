AKP’li Babuşcu: Demirtaş hapisten çıksın

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu “Selahattin Demirtaş bence cezaevinden çıksın” dedi.



Edirne Cezaevi’nde 18 aydır tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için seçim yarışındaki rakipleri Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu çağrı yapmıştı. Çağrılara ilk kez AKP içinden de destek geldi.

CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Aziz Babuşçu şöyle dedi: “Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz.”

Reklam

Demirtaş’ın avukatlarının önceki gün yaptığı tahliye başvurusu henüz sonuçlanmadı.