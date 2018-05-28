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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Ataş: Erdoğan’ı başkan yapmadan ailemiz, eşimiz bize haram

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Bolu il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtımında konuşan Ataş yeni yeni yönetim sistemi içinde nasıl bir Türkiye inşa edeceklerini Türkiye düşmanlarının kendilerinden çok iyi bildiğini savundu.

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AKP yöneticisi şöyle devam etti: “Türkiye’den istedikleri şey şudur; Geçmişte olduğu gibi IMF’ye mahkum olan bir Türkiye olsun. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun. Emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun. Kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun. Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyorlar. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye’yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz ailemiz haramdır. Eşimiz dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım.”  

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