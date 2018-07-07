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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Ala’ya göre beklenen KHK ‘son olmayabilir’: İşe dönüşler de var

AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, çıkması beklenen kanun hükmünde kararnamenin (KHK) son ‘OHAL KHK’si olmayabileceğini ve devamının gelebileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

CNN Türk’teki programda konuşan eski içişleri bakanı Ala, “Hükümetin meselesi. Biz de çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Ama şimdiye kadar yayımlanan OHAL kararnamelerinin biraz daha kapsamlısı olacak. Çünkü uzun süredir çalışılıyor. Artık son olur mu olmaz mı… İki türlü KHK var. Birincisi Meclis’ten yetki alarak yaptığımız KHK’ler, biri de OHAL çerçevesinde çıkan kararnameler. Onlar devam edebilir. Sistemin reformu için çıkan KHK’lerin süresi var. Onlar cumhurbaşkanımızın yemininden önce bitmiş olması gerekiyor. OHAL kararnameleri devam edebilir. Kapsamlı bir kararname olacağını biliyoruz. İşe dönüşler ve ihraçlar olacak. Ben şimdi rakam vermeyeyim ama çok sayıda kişi açıktaydı, onlara ilişkin kararlar olacağını biliyorum” diye konuştu.

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