AKP’li Aktay’la ‘mazi’: MGK’ya rağmen, Gülen Cemaati’ni STK olarak görüyorduk

AKP Siirt Milletvekili Yasin Aktay, bir süre önce hükümetin ‘terör örgütü’ ilan ettiği Gülen Cemaati’ni eskiden sivil toplum kuruluşu olarak gördüklerini söyledi.

BBC Türkçe’den Onur Erem’e konuşan Aktay, üstü örtülen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu öncesinde Gülen Cemaati’ni sivil toplum kuruluşu olarak değerlendirdiklerini kaydederken, CHP’nin cemaate bakışının ‘devlet düşmanı’ olduğunu dile getirdi.

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Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) 2004’teki kararına karşın cemaate bu gözle baktıklarını belirten Aktay, ‘dindar sivil toplum kuruluşları’ ifadesini kullandı.

‘Darbe olsaydı yüz binlerce kişi hapse atılacaktı’

Aktay, darbe girişiminin başarılı olması halinde yaşanması muhtemel olayları, “Darbe gerçekleşmiş olsaydı bugün bu tür şeyleri konuşabiliyor bile olamayacaktık. Zindanlara tıkılmış yüz binlerce insandan, yargı süreci çalışmadan insanların keyfi biçimde tutuklanıyor olmasından ve öldürülmesinden bahsediyor olacaktık” sözleriyle anlattı.

‘Müsaadenizle o kadar olsun; insanlar takdir etmeli’

Adalet Bakanlığı, son bir yılda darbe girişimine ilişkin 169 bin kişi hakkında işlem yapıldığını, 50 bin kişinin de tutuklandığını açıklamıştı.

Aktay’ın bu rakamlara ilişkin yorumu ise “Müsaadenizle o kadar uygulama olsun. FETÖ yapılanma tarzı gereği böyle bir tedbir kaçınılmaz oluyor. Netice itibariyle kimsenin hakkı zayi olmaz, yargı süreci eninde sonunda işler. Eğer gerçekten mağdur edilen birileri varsa hakları verilir” oldu.

AKP’li vekil, yurttaşlardan da uygulamaları takdir etmesini istedi: “Bu insan kalitesiyle de ilgili bir şeydir. İnsanımızın kaliteli olmasını umuyoruz. Masumlarsa devletin önlemlerini takdir etmelerini umuyoruz. Bu süreç içerisinde herkese bir şekilde bir şey düştü. Herkes biraz bu işin bedelini ödemiş oldu. Biz de bedelini ödedik. Gezi başladığı günden beri bunların hepsi Türkiye’de herkesin ödediği bir bedel.”