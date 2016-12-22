AKP’li Aktay ‘iyimser’: HDP’li vekillerin tutuklanması toplumu teselli ediyormuş

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, HDP’li vekillerin tutuklu olmasının, bombalı saldırılar karşısında toplumda ‘teselli’ oluşturduğunu söyledi.

Rudaw TV’ye konuşan Aktay, HDP’li vekilleri kastederek “Her gün onlarca kişi katlediliyor ve bunları katledenler intihar bombacısı. İntihar bombacılarının eylemlerine gidiyor milletvekili, cenazelerine, taziyelerine katılıyor. Onları adeta teşvik ediyor, yönlendiriyor. Bu tür suçların toplum vicdanında bu şekilde kalması çok fazla kabul görmüyor. Aksine çok infial yaratıyor” dedi.

‘Bu teselli karşısında toplum infiale gitmiyor’

Buna rağmen bombalı saldırıların ardından toplumda infial yaşanmadığını savunan Aktay, bunu HDP’li 12 vekilin tutuklanmış olmasına bağladı: “Böyle bir saldırıda eğer toplumda bir infial bir isyan oluşmuyorsa, toplum içerisinde bir takım ayrışmalar oluşmuyorsa büyük ölçüde almış olduğumuz bu tür tedbirler yani bu arkadaşların tutuklu olması, bu milletvekillerinin teröre destek veriyor olduğu algısı toplumda güçlü bir biçimde var olan bu milletvekillerinin tutuklu olması toplumla bir teselli oluşturuyor. Bu teselli karşısında toplum bir infiale gitmiyor.”

Ancak Kayseri’de 14 askerin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının ardından HDP’nin çok sayıdaki parti binasına saldırı düzenlenmiş, bazı binalar ateşe verilmişti. CHP ve EMEP binalarının yanısıra sivil toplum kuruluşu ve sendika binaları da hedef alınmıştı.

‘Halk mecliste terörist istemiyor’

HDP’li vekiller için isim vermeden ‘terörist’ yakıştırması yapan Aktay, halkın bu vekilleri Meclis’te istemediğini belirterek, “Yani halk tarafından seçilmiş olmak eyvallah ama halk tarafından seçilmiş olmak size suç işleme ve teröriste destek vermek özgürlüğü tanımıyor. Elhamdüllilah gönül huzurluğu ile söylüyoruz biz artık terör örgütü ile terör örgütü ile müzahir olan o parti ile Kürt meselesini birbirinden fersah fersah ayırdık. Bizim için Kürt sorunu ayrıdır, bu teröristler ayrıdır” dedi.

‘Valla tutuklamadık’

AKP sözcüsü, HDP’li vekillerin tutuklanması ve belediyelere kayyım atanmasının siyasal alanı daralttığı ve şiddeti teşvik ettiğine ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya da “Valla tutuklamadık, her çeşit faaliyetine imkan verdik, hatta çözüm süreci dedik, ellerinde silah taşıdıkları halde dağlarda devriyeler halinde 10’ar 15’er 30’ar kişiler halinde gezmelerine bile ses çıkarmadı bu ülke. Dedik ki, demokrasi sahası daha geniş olsun, belki bunlar silahı bırakırlar. Bütün özgürlükleri, bütün serbestlikleri sağladık” diye yanıt verdi.

‘Eskiye nazaran çok daha fazla insanı dağa çıkardılar’

Aktay, şöyle devam etti: “Ne yaptılar, Bizim çözüm süreci dediğimiz günde onların silahları bırakıp ülkeyi terk etmeleri bekleniyordu öyle değil mi? Silahı bırakmadıkları gibi daha çok silahlandılar, Militanları yurt dışına gideceklerine burada kaldılar ve geçmişe nazaran devletinde bu konudaki geçici tolerans durumunu suistimal ederek eskisine nazaran çok çok daha fazla sayıda insanı dağa çıkardılar. Aralarında çoğu 18 yaşı altında çocuklar. Bu bir defa insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bunu yaptı PKK.”

12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Yüksekdağ ve Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış, Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ise 9 Kasım’da tutuklanmıştı.

İki gün sonra da Hakkari milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

13 Aralık’ta da Siirt milletvekili Besime Konca ve Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel tutuklanmıştı.