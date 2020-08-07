AKP’li Aksal: Sözleşme değil, kanunlar kadını korur

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Sözleşmesi konusundaki tarışmalarla ilgili, “Sözleşme değil, kanunlar kadını korur” dedi.

Fotoğraf: Unsplash

AA’nın haberine göre AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba ve il yönetimiyle Demokrat Parti İl Başkanı İbrahim Özyılmaz’ı ziyaret eden Aksal, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili tartışmalarda bazı kişi ve grupların hakarete varan bir dil kullandığını söyleyen Aksal, sözleşmede kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ayrımcılığın engellenmesine yönelik maddeler bulunduğunu hatırlattı.

Aksal şu ifadeleri kullandı: “Bir yandan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarsak, bunu, dünyanın sonu olduğu, kadın cinayetlerinin artacağı, kadına karşı şiddetin artacağı ve kadının bütün güvencesinin İstanbul Sözleşmesi olduğu boyutuna getiren bir kesim var. Öbür kesimde de İstanbul Sözleşmesi bütün kötülüklerin anasıdır. Aile yapımızda bir problem varsa ve toplumda belli sorunlar varsa bunun bütün nedeni İstanbul Sözleşmesi’dir gibi bir görüş var.”

‘Aile yapımıza sahip çıkmamız gerek’

AKP’li Aksal (Fotoğraf: AA)

Kadınların haklarının kanunlarla güvence altında olduğunu vurgulayan Aksal şöyle devam etti:

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“Sözleşmede kadının korunmasına ve şiddetin engellenmesine ilişkin maddeler vardır. Ama iki ucun da savunduğu kadar bir şey yoktur. Sonuçta bir sözleşmedir. Sözleşme değil, kanunlar kadını korur. Biz aile yapımızı koruruz. Aile yapımıza sahip çıkmamız gerekenler bizleriz.

Ama tabii ki İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyin veya desteklemeyin herkes diline dikkat edecek. Her iki kesim de diline dikkat edecek. Hiç kimse başkalarına hakaret etme hakkına sahip değil. Onun için taraf da olabilirsiniz karşı da olabilirsiniz ama lütfen herkes konuşurken dikkatli olsun.”

Aksal, Edirne’de karantinaya alınan bir ilçe ya da köy olmadığının da altını çizdi.