AKP’li Akdoğan’la ‘zaman yolculuğu’: Erdoğan’ın medyayı sindirme derdi hiç olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını da yapan eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Erdoğan’ın, “Türkiye’de gazetecilikten tutuklanan yok” minvalindeki açıklamasını savundu: “Ajanlık yapma, devlet sırlarını ifşa etme, terör yüzünden tutuklananlar var. Erdoğan’ın medyayı sindirmek gibi bir derdi hiç olmadı.”

Erdoğan son olarak 22 Mart’ta ‘Ak Saray’da Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, tutuklu gazetecileri hedef almıştı. Gazetecilerin hiçbirinin ‘gazetecilikten hüküm giymediği’ görüşünü yineleyen Erdoğan, şu iddialarda bulunmuştu: “İçlerinde katilden soyguncuya, çocuk istismarcısına kadar herkes var. İçlerinde gazeteci yok. Bir liste geldi; 144’ü terör suçundan cezaevinde bulunuyor. Bunlardan birinin suçu ülkemize bomba düzeneği getirmek, bir tanesi patlayıcı maddeyle yakalanmış. Ne ararsanız bunlarda var.”

‘Erdoğan’ın medyayı sindirmek gibi bir derdi hiç olmadı’

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Akdoğan, Erdoğan’ın gazeteciler için “Bunları sindirip baskı altına ala­lım” ya da “Birilerinin ekmeğiyle oynayalım” gibi tavırlar içinde olmadığını söyledi.

‘Sahici bir siyasetçi’ olarak tanımladığı Erdoğan’ın, yerli-yabancı medyadan ‘bir saldırı olduğunda’, dava açarak ya da konuşmalarıyla cevap verdiğini savunan Akdoğan, şu iddiada bulundu: “Her gün sabah kalkıp ‘Erdoğan’a nasıl sal­dırabilirim, nasıl yok edebilirim?’ diye düşü­nen gazeteler, televizyonlar var. Otoriter ya da totaliter biri olsa bunlara izin verir miydi? Tay­yip Erdoğan’ın burada tek yaptığı, cevap ver­mek. Birileri işgüzârlık yapabilir, durumdan vazife çıkarabilir ama Tayyip Erdoğan’ın böyle bir beklentisi yok.”

Akdoğan, Türkiye’de gazetecilik sebebiyle tutuklanan olmadığını, gazetecilerin ‘ajanlık, devlet sırlarını ifşa etme, terör yüzünden tutuklandığını’ savunarak “Darbenin bir parçası olarak medyayı kullanan­lar oldu. Bu da basın özgürlüğü kapsamında ele alınamaz. Ama kısacası, Erdoğan’ın medyayı sindirmek gibi bir derdi hiç olmadı” diye konuştu.

Akdoğan, şu anda AKP’den Ankara milletvekili.

151 gazeteci tutuklu

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’na göre Türkiye’de 151 gazeteci tutuklu.

Tutuklu gazeteciler arasında, eş zamanlı operasyonla beş gazeteciyle birlikte 25 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve emniyette 24 gün gözaltına tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten de bulunuyor.

HDP’nin verilerine göre 2014’te 330, 2015’te 590, OHAL’in ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle çok sayıda basın kuruluşunun kapatıldığı 2016’da ise 3 bin 655 gazeteci işinden oldu.

Erdoğan’ın sözlerine tepki

Erdoğan’ın gazetecilere yönelik sözlerine, Cumhuriyet gazetesinin yayın danışmanı, tutuklu gazeteci Kadri Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel’den de tepki gelmişti.

Gürsel, Erdoğan’a “Erdoğan’ın içerideki gazetecilerle ilgili sözlerinden sonra oğlumuz Erdem hüngür hüngür ağlıyor. Cevap bekliyorum. Bu ne demek?” diye seslenmişti.

Diğer bir Cumhuriyet tutuklusu karikatürist Musa Kart da “Silivri’de konserve balığa yüklenince zihnim açıldı. Hollanda ve Almanya bizi ‘Burunları sürtülsün, ibret olsun’ diyerek cezaevine attı” demişti.