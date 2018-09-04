AKP’li adaylardan ‘zor’ taahhütler: Yeşili katletmeyecek, eskortla dolaşmayacağım…

AKP, belediye başkan adayı göstereceği isimlerin seçim öncesi ‘yeşil alan katletmeyeceğim’, ‘eskortla dolaşmayacağım’ gibi taahhütler içeren bir açıklama yapmasını zorunlu tutacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, AKP Mart 2019’daki yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarının uyması gereken ‘ana kurallar’ı belirleyecek ve adayların bunlara uyacağını ‘Yerel Seçim Manifestosu’ başlığıyla kamuoyuna taahhüt etmesini isteyecek. Metinde yazılanlara uymayanların yeni seçim beklenmeden istifa etmesi istenecek.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi:“Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.

Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz.”