AKP’li adaylara ‘lüks araçları saklayın, simit yiyin’ tavsiyesi veren Ünal: Mizahtı o

‘Aday adaylarına tavsiyeler…’ başlıklı yazısında milletvekili adaylarına, ‘lüks araçlarını gözlerden kaçırmalarını’ ve ‘herkesin görebileceği yerlerde simit yemelerini’ öneren AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, “Mizahtı o yazı, mizah!” dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi de olan Ünal yazısında “24 Haziran’da seçim var. Hayırlı olsun. Siyasete girecek aday adaylarının yürekleri çoktan kıpır kıpır etmeye başladı. İşin teori ve pratiğinde az da olsa tecrübe edinmiş bir siyasetçi olarak her biri birer külçe altın değerindeki tavsiyelerimi aday adaylarıyla paylaşmayı mesuliyet addettim” diyerek 16 maddede tavsiyelerini sıralamıştı.

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Ünal’ın tavsiyeleri arasında ‘varsa lüks araçlarınızı gözlerden kaçırın; halktan biri gibi görüneceğim diye hurda araçlara da binmeyin, hoş karşılanmaz’ ve ‘sevmiyor ya da hayatınızda hiç tatmamış olabilirsiniz ama herkesin görebileceği yerlerde simit yemek sizi hedefe taşımada etkili olabilir’ gibi maddeler de vardı.

Ünal bugünkü yazısında ‘seçim öncelerinde ortaya çıkan ve yaptıklarıyla kendilerini küçük düşüren aday adayı tiplemelerini’ kaleme aldığını ve söz konusu yazının mizah amaçlı olduğunu belirtti.

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Bu yazının istismar edildiğini belirten Ünal, “Bir yazar için en büyük talihsizlik, yazdığı mizah yazısının mizah olduğunu açıklamak zorunda kalması olsa gerek” diyerek şöyle devam etti: “Sol muhalefetin ve FETÖ’cülerin yazıyı sanki ciddiymiş gibi çarpıtmalarını anlamak mümkün, karakterleri bu; ancak, AK Parti’ye sonradan tutunmuş ve ne yazık ki siyaseti içerden kemirmeye çalışan ahlaksız trol güruhu, sanki AK Parti böyle aday adaylarını aday yaparmış gibi yazımı ifşa, itiraf, özeleştiri gibi yansıtma hafifliğine düştüler. Kendileriyle dalga geçtiğim aday adayı tipi eski siyasette kaldı. Şimdi değil AK Parti, diğer partiler bile bu aday adayı tiplerini yanlarına yaklaştırmıyorlar. Kısacası, mizahtı o yazı, mizah!”