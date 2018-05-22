AKP’li adaylar taahhütname imzaladı: Üç gün Ankara’da, dört gün bölgemdeyim

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bazı milletvekillerini parti aday listelerine parti prensiplerine dikkat etmedikleri ve devamsızlık ettikleri için koymadıklarını açıklarken, adaylardan taahhütname aldıklarını söyledi.

Erdoğan Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken 24 Haziran seçimleri için hazırladığı aday listesiyle ilgili şunları söyledi: “Ehliyet, liyakat önemli. Parlamento’daki prensiplerimize dikkat etmemiş, devamda hassasiyet göstermemiş arkadaşlarımızı listelere koymadık, koymuyoruz. Bir de bu sefer bir hassasiyet daha gösterdik. Aday adayı arkadaşlardan yazılı bir taahhüt aldık. ‘Haftanın üç günü Ankara’dasınız. Üç günü dışında, hepinizin seçim bölgenizde ofisleriniz olacak. O ofislerde çalışmaları yürüteceksiniz. Oralardaki çalışmalarınızı da her hafta rapor edeceksiniz’ dedik. Bunların taahhüdünü de arkadaşlardan yazılı olarak aldık.”