AKP’li adaydan seçmene tehdit: Yanımızda olmayanların bileti 25 Haziran’da kesilecek

AKP Iğdır milletvekili adayı Ahmet Tutulmaz’ın, yaptığı bir konuşmada partisine destek vermeyenleri “Yanımızda yer almayanların hesabı 25 Haziran’da kesilecektir” diyerek tehdit ettiği video görüntüler sızdı.

Mezopotamya Haber Ajansı söz konusu görüntülerin, Tutulmaz’ın Iğdır’da katıldığı bir etkinlikte çekildiğini bildirdi. Tutulmaz’ın partisine oy vermeyenleri tehdit ettiği konuşmaya ilişkin video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ!

“Birilerini çok iyi gözetliyoruz.” diyen AKP’nin Iğdır MV adayı Ahmet Tutulmaz, “Teşkilatımız, yanımızda olanlara vefayı, olmayanların da 25 Haziran’dan sonra hesabını kesecektir.” diyerek tehdit edeli 1 kaç saat oldu. pic.twitter.com/XuS2LI6vlE — Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOldu01) 16 Haziran 2018

Tutulmaz konuşmasında şöyle dedi: “Birilerini çok iyi gözetliyoruz. Şu an yanımızda olanları da, olmayanları da çok iyi görüyoruz. Şunu bilin ki AK Parti teşkilatı dimdik ayaktadır. Yanında yer alanlara vefasını gösterecek ama yanında olmayanların da hesabını 25 Haziran sabahı kesecektir.”