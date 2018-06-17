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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li adaydan seçmene tehdit: Yanımızda olmayanların bileti 25 Haziran’da kesilecek

 

AKP Iğdır milletvekili adayı Ahmet Tutulmaz’ın, yaptığı bir konuşmada partisine destek vermeyenleri “Yanımızda yer almayanların hesabı 25 Haziran’da kesilecektir” diyerek tehdit ettiği video görüntüler sızdı.

Mezopotamya Haber Ajansı söz konusu görüntülerin, Tutulmaz’ın Iğdır’da katıldığı bir etkinlikte çekildiğini bildirdi. Tutulmaz’ın partisine oy vermeyenleri tehdit ettiği konuşmaya ilişkin video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Tutulmaz konuşmasında şöyle dedi: “Birilerini çok iyi gözetliyoruz. Şu an yanımızda olanları da, olmayanları da çok iyi görüyoruz. Şunu bilin ki AK Parti teşkilatı dimdik ayaktadır. Yanında yer alanlara vefasını gösterecek ama yanında olmayanların da hesabını 25 Haziran sabahı kesecektir.”

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