AKP’li aday Tatlıses’in oğlu İdo’nun ‘Tamam’ı manidar bulundu: Siyaset yapma niyetim yok

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İzmir’de AKP’den milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’nun sosyal medya paylaşımı ‘manidar’ bulundu.

İdo, Instagram hesabından paylaştığı bir videoya, seyir halindeki aracında çalan şarkıya atıfla ‘Tamam tamam’ yazdı.

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İdo’nun paylaşımının, sosyal medyada ‘T A M A M’ kelimesinin gündem olduğu gün gelmesi manidar bulundu.

Tatlıses’in oğlu, daha sonra paylaşımın fark yönlere çekildiğini söylerken “Dün alakasızca paylaştığım şarkı bayağı bayağı saçma yerlere çekilmiş. Benim siyaset yapma gibi bir niyetim yok. Lütfen karıştırmayın” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘Tamam’ derse kenara çekiliriz” sözleri sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.