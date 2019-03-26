AKP’li aday ‘FETÖ’den gözaltında

AKP ve MHP, muhalefetin adayları arasında yasadışı örgüt üyelerinin olduğu iddialarını gündemde tutarken bir AKP’li adayın ‘FETÖ’den tutuklandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘FETÖ’ye yönelik 37 ilde düzenlenen İstanbul merkezli operasyonda ‘ders çalıştırma evleri’ adı altında, ‘hücresel hâkim ve savcı çalışma evleri’ oluşturulduğu, bu evlere şüphelilerin yerleştirildiği tespit edilmişti. Bu evlerde kalan 108’i avukat 126 şüpheliden 73’ü yakalanmıştı.

Reklam

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, operasyon kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde gözaltına alınan avukat Hamdullah Demir, evi ve bürosu arandıktan sonra emniyete götürüldü. Avukat Demir’in AKP İdil Belediyesi meclis üyeliği 4’üncü sıra adayı olduğu bildirildi.