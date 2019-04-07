AKP’den YSK’ya resmi başvuru: İstanbul’da tüm oylar yeniden sayılsın

AKP, İstanbul’un tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

AA’nın haberine göre partinin il başkanlığı, yeniden sayım talebini içeren dilekçeyi YSK’nın Ankara’daki genel merkezine iletilmek üzere il seçim kuruluna bu akşam sundu.

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AKP, daha önce Beyoğlu ilçesindeki tüm oyların sayılması talebiyle YSK’ya başvurması nedeniyle, dilekçede 38 ilçe yer aldı. Beyoğlu’na dair talebe ise henüz yanıt verilmiş değil.

Öte yandan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptalinin istendiğini de açıkladı.

Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ya itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var. Reklam April 7, 2019

İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oylar sayılıyor. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) April 7, 2019



AKP’nin itirazı

Kentte 31 bin 186 sandıkta kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmen var. Seçmenlerin 8 milyon 866 bin 614’ü sandığa giderken, 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı.

AKP geçersiz oyları yeniden saydırırken, veri girişleri sırasında partilerinin binlerce oyunun başkasına yazıldığını öne sürdü. Birçok ilçede sayımlar bir haftadır sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 16 bin oyla AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde.