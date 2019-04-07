Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP’den YSK’ya resmi başvuru: İstanbul’da tüm oylar yeniden sayılsın

AKP, İstanbul’un tüm ilçelerinde oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

AA’nın haberine göre partinin il başkanlığı, yeniden sayım talebini içeren dilekçeyi YSK’nın Ankara’daki genel merkezine iletilmek üzere il seçim kuruluna bu akşam sundu.

Reklam

AKP, daha önce Beyoğlu ilçesindeki tüm oyların sayılması talebiyle YSK’ya başvurması nedeniyle, dilekçede 38 ilçe yer aldı. Beyoğlu’na dair talebe ise henüz yanıt verilmiş değil.

Öte yandan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece ilçesinde seçimin iptalinin istendiğini de açıkladı.


AKP’nin itirazı

Kentte 31 bin 186 sandıkta kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmen var. Seçmenlerin 8 milyon 866 bin 614’ü sandığa giderken, 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı.

AKP geçersiz oyları yeniden saydırırken, veri girişleri sırasında partilerinin binlerce oyunun başkasına yazıldığını öne sürdü. Birçok ilçede sayımlar bir haftadır sürüyor. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 16 bin oyla AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde.

CHP’li İmamoğlu, eline hesap makinesini aldı: Tüm oyların sayımı 238 günü bulur

AKP İstanbul’da tüm oyları saydırmak için YSK’ya başvuracak: Organize usulsüzlük var

SON HABERLER

AKP’den MHP’nin kazandığı Bartın’da sonuçlara itiraz

Bartın’da, AKP’nin ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için yaptığı itirazı üzerine, il seçim kurulu 154 sandıktan şüpheli görülen beşinin yeniden sayılmasına karar verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...