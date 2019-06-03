AKP’den YSK’nın ‘seçim kurulu müdürleri’ne ilişkin kararına itiraz

AKP, Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde İstanbul’u ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu kazanmış ancak AKP’nin itirazı üstüne YSK İstanbul’daki büyükşehir belediye seçimini ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulduğu’ gerekçesiyle, 23 Haziran’da tekrarlanmak üzere iptal etmişti.

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Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu da sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemiş, YSK da ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Kararı doğru bulmadıklarını belirten AKP’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, kararın gözden geçirilmesi için başvuru yapacaklarını söyledi.