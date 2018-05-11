AKP’den yeni seçim şarkısı: ‘Eroğlu Erdoğan’

AKP, 24 Haziran’daki çifte seçim için kampanyalarında kullanılacak yeni bir şarkı yayınladı.
‘Eroğlu Erdoğan’ isimli şarkı, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nde çalındı.
Yaramazlara biraz batar!
AKP, 24 Haziran’daki çifte seçim için kampanyalarında kullanılacak yeni bir şarkı yayınladı.
‘Eroğlu Erdoğan’ isimli şarkı, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nde çalındı.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kendisine destek olacağını belirterek, “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok” dedi.
Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Ali Bulaç hakkında tahliye kararı verildi.
Dışişleri Bakanlığı, New York Times’ın dünya gündemine taşıdığı IŞİD liderlerinden İsmail Elvan el Tavi’nin Sakarya’da yakalanıp Irak’a iade edildiği haberini doğruladı.
İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, mitinginde ekonomik vaatlerde bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfla “Evet, gerçekten sıkıldık. Gerçekten bıktık” dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisine mensup gençlere hitaben kullandığı “Biliyorum sıkıldınız” cümlesi sosyal medyada yeni bir popüler karşı kampanya dalgasına dönüştü.