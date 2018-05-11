AKP’den yeni seçim şarkısı: ‘Eroğlu Erdoğan’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kendisine destek olacağını belirterek, “Beni yardımcısı yaparsa olurum. Benim hiç öyle bir kompleksim yok” dedi.