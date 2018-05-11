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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den yeni seçim şarkısı: ‘Eroğlu Erdoğan’

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AKP, 24 Haziran’daki çifte seçim için kampanyalarında kullanılacak yeni bir şarkı yayınladı.

‘Eroğlu Erdoğan’ isimli şarkı, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı  AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nde çalındı.

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