AKP’den vekil adaylarına tavsiye: Sosyal medyada tartışmaya girmeyin

AKP, 24 Haziran’daki seçimde milletvekili adayı olanlar için bir rehber hazırladı.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre rehberde adayların nelere dikkat etmesi, insanlarla nasıl iletişim kurması ve nasıl davranması gerektiğine dair öneriler yer aldı.

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Rehberde, adaylardan güler yüzlü olmaları istenirken seçimlerin anahtarının seçmenle kurulan iletişim olduğu, bunun da samimi ve birebir şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Rehberde, herkese ulaşmak için güler yüzlü olmanın esas olduğu belirtilirken “Tercihi her ne olursa olsun seçmenle veya diğer partililerle tartışmaya girmekten özellikle uzak durulmalıdır” dendi.

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‘Cenazelere gidin’

Adayların ekinin her yaş ve cinsiyeti temsil edecek kişilerden oluşması gerektiği aktarılan rehberde, ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi istendi.

Rehberde şu ifadeler yer aldı: “Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun bütün kesimleriyle diyaloğa girmelidir. Bunun için düğün, toplantı ve cenaze törenleri ile önemli olaylardan vaktinde haberdar olmalı ve bu törenlere mutlaka katılmalıdır.”

Sosyal medyaya dikkat!

Adaylardan gidecekleri bölgenin sorunlarını araştırıp öğrenmesi istenen rehberde, adayların seçmen ve medyanın karşısına makul projelerle çıkması, gelebilecek da sorulara önceden cevap hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Rehberde, sosyal medya da kendine yer buldu: “Adaylar; bölge, şehir, ülke ve dünya gündemini yakinen takip etmeli, önemli olayları ve günleri kaçırmamaya özen göstermeli, kutlama mesajları ile seçmene çeşitli mecralardan ulaşmaya çalış-malıdır. Bu mecraların etkin olanlarından biri sosyal medyadır. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya araçlarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemelidir. Milletvekili adaylarının danışmanları ve ekibi adab-ı muaşeret kurallarına vâkıf olmalıdır. Adayların seçmenle iletişim kurmasında etkin rol üstlenmelidir. Milletvekili adayları ve ekibi iletişim kurduğu seçmenin sorunlarını doğru anlamalı ve dile getirilen sorunları not almalıdır. Sorunların çözümü için seçmenlere geri dönüş yapmalıdır.”