AKP’den TRT’ye Öcalan tepkisi: Kırmızı bültenle aranana mikrofon uzatamaz

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz” diye konuştu.

TBMM genel kurulunda dün akşam Abdullah Öcalan’ın seçim öncesi HDP’yi tarafsız kalmaya çağıran mesajı ve hakkında arama kararı bulunan kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’de konuşturulması tartışıldı.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuyla ilgili kamuoyunu rahatlatacak açıklama yapılmadığını ifade ederek, “Bir seçimde milli uçak, öbür seçimde milli otomobil, bu seçimde de milli teröristimiz oldu” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Öcalan’ın mektubuyla ilgili “Terörden beslenen herkesi lanetlememiz lazım. Kandil’den gelen mesajı normal ama böyle bir açıklamayı anormal görüyorsanız bir sorun var, hepsi anormal” diye konuştu.

Terörden destek alan siyaseti reddettiklerini vurgulayan Zengin, Osman Öcalan konusunda ise şöyle konuştu: “TRT ile alakalı konuda bir yayıncı programlarına isim davet ederken kademe kademe herkesten izin almaz. Böylesine önemli bir konuda bence muhakkak sormalıydı. Kim, nerede, nasıl, kırmızı bültenle aranan bir kişiyle röportaj yaptı? Bunu ben de öğreneceğim, öğrenmek isterim. Nihayetinde bunun bir bedeli var. Buradan bakıldığında bu parti içinde hiç kimse bunun normal olduğunu asla iddia edemez. Olmaması gereken bir şeydir. Haber yayıncılığı bu şekilde olamaz. TRT, kırmızı bültenle aranan birine mikrofon uzatamaz. Belki başka haber kanalları istiyorsa bunu yapabilir ama TRT bunu yapmamalıdır. Bu nedenle biz de bu konunun takipçisi olacağız.”