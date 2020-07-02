AKP’den sosyal medya çalışması: İçerik kaldırma, erişim engeli, sahte hesaba ceza

AKP’nin sosyal medyaya yönelik kanun teklifi çalışmasında detaylar ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Bir süredir AKP’nin gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Twitter, Facebook, Youtube ve Netflix gibi platformların kontrol altına alınması gerektiğine yönelik dünkü açıklamasıyla iyice gündeme oturdu.

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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre AKP Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modelleri inceledi.

AKP’li yetkililere dayandırılan haberde, düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamaların örnek alınacağı belirtildi. Bu modellerde, ‘zararlı içeriklerin’ süratle kaldırıldığı ifade edildi.

Ortaya çıkan ilk taslağa göre, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

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Buna göre, Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook buna sıcak bakarken, Twitter’ın bu öneriye olumlu yaklaşmadığı belirtildi.

Düzenlemede sahte hesap açılmasını engelleyen bir maddenin de olacağı ve ağır cezai yaptırımlarının geleceği kaydedildi.

Parti kurmaylarının önümüzdeki günlerde tamamlayacağı çalışma Erdoğan’a sunulacak.

Bu konuda MHP’nin de bilgilendirildiğini belirten parti kurmayları, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün ‘sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilmesi’ yönündeki teklifine AKP’nin sıcak bakmadığını ifade etti.