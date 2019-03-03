AKP’den seçim öncesi fazla mesai hamlesi: Belediyelerde 24 saat hizmet verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“Bakanlık olarak cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde yedi gün 24 saat usulüne geçeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve partililerle kahvaltı eden Kurum’a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, AKP seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

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Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Deprem haftası olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:“Son yaşadığımız olaylar hepimizi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Biz de çalışmalarımıza hız verdik. 81 ilimize genelge gönderdik. Yılda 300 bin konutu dönüştürme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor.”

Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası, artık belediyelerde yedi gün 24 saat usulüne geçeceklerini söyleyerek, “Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek” diye konuştu.