AKP’den ‘özeleştiri’: Hatamız yok diyemeyiz, kazanımların yanında devede kıl değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin 16 yıllık ‘icraatını‘ değerlendirdi: “‘Hiç hatamız yok’ diyemeyiz. Bu yoğun kazanımlar yanında hatalar devede kıl olarak bile gözükmüyor.”

AKP, 16’ncı kuruluş yıldönümünü bugün Sincan’daki bir parkta kurulacak ‘Harikalar Diyarı’nda düzenlenecek etkinlikle kutlayacak.

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Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Yazıcı, “16 yıla bakınca sevabınız mı çok, günahınız mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu kadar icraat yapıp bu kadar değişim ve dönüşüm gerçekleştirip de “Hiç hatamız yok” diyemeyiz. Hatalarımız var ama icraat o kadar yoğun ki bu yoğun kazanımlar yanında hatalar devede kıl olarak bile gözükmüyor.”

‘Dindar toplum niyetimiz yok’

Son dönemdeki tutuklamalar için Yazıcı, “Yargı kararlarının hepsinin doğru olduğunu söylemem mümkün değil” derken, partinin kurucularından Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaline “Partiye rağmen öyle bir işe gireceği kanısında değilim” diye yanıt verdi.

Parti olarak ‘dindar bir toplum’ yaratma niyetlerinin olmadığını savunan Yazıcı, “Hangi konularda kendinize kırık not veriyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kamu personel rejimi konusunda düşündüğümüzü tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Kişi kamuda bir göreve geldiğinde artık orada sabitlenmiş, güvenceli bir durumu var. Performans kapasite kullanımı gibi faktörleri devreye sokamadık.”