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AKP’den OHAL açıklaması: Yeni tezkere gelmezse uzatma olmaz

 

AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yeni bir olağanüstü hal (OHAL) tezkeresinin genel kurula gelmemesi durumunda yeni uzatma olmayacağını belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meclis takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Elitaş, “8 Temmuz’da milletvekili yemin edecek. 9 Temmuz’da cumhurbaşkanı yemin edecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanının yeminiyle hükümetin görevi başlıyor. Meclis başkanlığı seçimi için adayımız 8-9 Temmuz gibi olabilir. İlk grup toplantısını 10 Temmuz’da yaparız. Şeklen orada belli olur” dedi.

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Elitaş, OHAL’in uzatılmasıyla ilgili bir tezkerenin genel kurula gelmemesi durumunda yeni uzatma olmayacağını belirtti.

Elitaş ayrıca milletvekilliğinden istifa edip kabineye girecek isimlerin yerine AKP listelerinden atama yapılabileceğine yönelik tartışmalara da açıklık getirdi. Elitaş, “Şu an bir milletvekili istifa ederse onun görev yeri boş kalır. Bu YSK’nın kararının farklı yorumlanması ile ilişkili bir durum. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor” dedi.

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CHP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, istifa edip bakan olacak vekillerin boşalan yerlerine, AKP listelerinde, istifa eden isimlerin bir alt sırasında yer alan adayların seçilmiş sayılmasını hedeflediği görüşünde.

Elitaş 12 Eylül’deki AKP kongresinin ağustos ayı içinde yapılabileceğini de söyledi.

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