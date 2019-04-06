AKP’den MHP’nin kazandığı Bartın’da sonuçlara itiraz

Bartın’da, AKP’nin ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için yaptığı itirazı üzerine, il seçim kurulu 154 sandıktan şüpheli görülen beşinin yeniden sayılmasına karar verdi.
Resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP’li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AKP’nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi.
İlçe seçim kuruluna yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında salı günü yapılan sayımda MHP ile AKP arasında oy farkı 149’a düştü.
Sayım işleminin ne zaman gerçekleştirileceği konusunda bilgi verilmedi.