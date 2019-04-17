AKP’den Maltepe’deki birleştirme tutanağına itiraz

AKP, İstanbul’un Maltepe ilçesinde usulsüz hazırlandığı gerekçesiyle birleştirme tutanağının iptalini istedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı büyükşehir belediyesi seçiminde usulsüzlük olduğunu öne süren AKP, oyların kaydırıldığını savunmuş, geçersiz oyları da yeniden saydırmıştı.



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Maltepe ilçesinde ise 17 gün boyunca tüm oylar yeniden sayılmıştı. Sayım sonucunda hazırlanan birleştirme tutanakları il seçim kuruluna bugün gönderilmişti.

Birleştirme tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesinin ardından İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi öngörülüyordu.