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AKP’den kapalı oturum teklifi: Akar Meclis’i bilgilendirsin

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Suriye’nin İdlib kentinde TSK’ya saldırı sonrasıda, kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Teklif kabul edilirse salı günü kapalı oturum yapılacak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’i bilgilendirecek.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuş, Rusya ise saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.

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Bostancı, teklifi bugün Meclis başkanlığına, salı günü de genel kurula sunacaklarını söyledi.

İYİ Parti, CHP ve HDP İdlib konusunda kapalı oturum talep ederken, hükümetin Suriye’deki politikalarına verdiği destekle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘güç ve zor kullanma’ çağrısında bulunmuştu.

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Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

New York Times: Trump, tarafını seçmek zorunda kalabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı bir köşe yazısı yayınladı. Yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini -Suriye ve Libya’daki iç savaşlarda karşı karşıya gelen iki yabancı güçlü adamı- karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, ancak İdlib’deki hava saldırısı sonrasında tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı.

Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib’le ilgili görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşılmayacağını söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İdlib’deki anlaşmaların nasıl uygulanacağıyla ilgili’ görüştüğünü açıkladı.

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