AKP’den kapalı oturum teklifi: Akar Meclis’i bilgilendirsin

AKP TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Suriye’nin İdlib kentinde TSK’ya saldırı sonrasıda, kapalı oturum yapılmasını uygun gördüklerini söyledi. Teklif kabul edilirse salı günü kapalı oturum yapılacak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis’i bilgilendirecek.
Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuş, Rusya ise saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.
Bostancı, teklifi bugün Meclis başkanlığına, salı günü de genel kurula sunacaklarını söyledi.
İYİ Parti, CHP ve HDP İdlib konusunda kapalı oturum talep ederken, hükümetin Suriye’deki politikalarına verdiği destekle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘güç ve zor kullanma’ çağrısında bulunmuştu.