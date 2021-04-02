AKP’den kanun teklifi: Kurumlar Vergisi’ne zam geliyor

AKP, Covid-19 pandemisinden etkilenen esnaf için Meclis başkanlığına sunduğu yeni kanun teklifinden, Kurumlar Vergisi’ne zam çıktı.
Teklifte, yeme-içme sektöründeki işyerlerinin sosyal güvenlik primlerinin nisan-mayıs aylarında işsizlik sigortası fonundan karşılanması öngörülüyor. Bu sektörde çalışıp nisan-mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara günlüğü 50 liradan, aylık 1500 lira ödenmesi öneriliyor.
Kurumlar Vergisi, bugün itibariyle yüzde 22 olarak uygulanıyor. Teklifle, vergi oranı 2021 kazançları için yüzde 25, gelecek yıl için de yüzde 23 olacak.
Teklif, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeriyor.
Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.