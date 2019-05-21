AKP’den kampanya kulisi: Yıldırım mağdur olacak, medyada çok görünülmeyecek

AKP’nin İstanbul seçim kampanyasında medyada sık görünür olunan baskın bir seçim kampanyasından kaçınarak “Asıl mağdur Binali Yıldırım” söylemini işleyeceği bildirildi.

AKP kulislerinden yazdığı haberlerle tanınan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında, AKP’nin seçim kampanyasında izleyeceği stratejiyi kaleme aldı. Selvi’nin yazısında öne çıkan bazı satır başları şöyle:

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-“AKP bu kez sakin bir kampanya yürütmeyi planlıyor. Medyada çok fazla görünür olmak, ‘billboard’ları doldurmak, seçmenin başını her çevirdiğinde AK Parti’yi görmesi gibi bir amaç güdülmeyecek. Çünkü ‘baskın‘ bir seçim kampanyasının bir aşamadan sonra seçmende rahatsızlık oluşturduğu tespit edildi.”

-“AK Parti, gösterişli kampanya yerine birebir iletişimi tercih ediyor. 1994 seçimlerinde olduğu gibi birebir insanların kazanılması hedefleniyor. Bunun için hemşeri grupları üzerinde çalışılmaya başlandı. Ramazan ayı olması nedeniyle iftar ve sahur programları yapılıyor. Bunlara da ‘gönül sofraları’ deniliyor.”

Öncelikli hedef sandığa gitmeyenler

-“AK Parti’de öncelikli hedef, sandığa gitmeyen seçmenleri ikna etmek. Bunların arasında kırgın AK Partililerin önemli bir oranı oluşturduğu düşünülüyor. İlginç gelecek belki ama AK Parti, sandığa gitmeyen AK Partilileri anlamak için araştırma yaptırıyor.”

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-“AK Parti’nin seçim kampanyası 31 Mart’taki kampanyanın neredeyse tam tersi. O zaman yapılanlar yapılmayacak, o zaman yapılmayanlar yapılacak. O nedenle bol vaat yağmuru olmayacak. Daha çok ‘Biz İstanbul için söyleyeceklerimizi zaten 31 Mart’tan önce söylemiştik. Onlar aynen geçerli’ denilecek.”

-“Seçimlerin iptali nedeniyle kullanılacak olan mağduriyeti CHP’nin elinden almak için karşı kampanya planlanıyor. Binali Yıldırım’ın ön plana çıkarılacağını söylemiştim. AK Parti, ‘Asıl mağdur Binali Yıldırım’ diyecek.”