AKP’den İnce’ye: Tavrını takdir etmek lazım, sözleri değerli

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muharrem İnce’nin seçim sonuçlarını kabul ettiği yönündeki açıklamasının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında “Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. ‘Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım’, bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin. Bir, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin bizim oyumuz artsın, ben bu mantıkta değilim. İki, kaybettim onu kutlamayayım çamur atayım. Bu mantıkta da değilim. Ben gereğini yaparım” diye konuşmuştu.

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Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli ‘Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir’ Siyaset böyle bir şeydir. Muharrem İnce, sayın cumhurbaşkanımızı çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız her zaman elini uzattı. Ama sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız. Bugün eğer siz hakaret dili üzerinden, nefret dili üzerinden, demokrasiye yakışmayan, tek adam, diktatör gibi siyasal söylem oluşturursanız, sonra da sen benimle niye anlaşmıyorsun diyemezsiniz. Millet iradesinin tecelli ettiği, milletin seçtiği, milletin adamı niteliğini kazanmış bir cumhurbaşkanının saygıdeğer olduğunu bilmeniz gerekir. Ama bu millet seçtiyse saygı durmak zorundasınız. Ben Muharrem İnce’nin bu yöndeki ifadelerini umut verici buluyorum. Ben Muharrem bey ile beraber iki yıl grup başkan vekilliği yaptık. Demokrasiye saygılı olması gerektiğinin Muharrem bey tarafından vurgulanması, sonucu kabullenilmesi bunlar demokrasi adına, siyasal kültür adına önemli yaklaşımlar.”