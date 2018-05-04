AKP’den İnce’nin adaylığına ilk yorum: Kılıçdaroğlu kendine güvenmiyor

Hükümet, CHP’nin Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına aday göstermesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kendine güvenmemesi’ diye yorumladı.

Daha önce partinin genel başkanlığına da talip olan CHP Yalova Milletvekili İnce, bugün resmen aday olarak duyuruldu.

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İnce’nin adaylığına AKP cephesinden ilk yorum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.

Bakan Arslan, Kılıçdaroğlu için “Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz” dedi.

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Arslan, seçim güvenliğine dair de “Siber güvenlik çok önemli. Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz” diye konuştu.