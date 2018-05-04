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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den İnce’nin adaylığına ilk yorum: Kılıçdaroğlu kendine güvenmiyor

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Hükümet, CHP’nin Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanlığına aday göstermesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kendine güvenmemesi’ diye yorumladı.

Fotoğraf: CHP

Daha önce partinin genel başkanlığına da talip olan CHP Yalova Milletvekili İnce, bugün resmen aday olarak duyuruldu.

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İnce’nin adaylığına AKP cephesinden ilk yorum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi.

Bakan Arslan, Kılıçdaroğlu için “Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz” dedi.

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Arslan, seçim güvenliğine dair de “Siber güvenlik çok önemli. Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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