AKP’den ilk tepkiler: CHP, ‘okeye dördüncü arayan parti’ haline geldi

AKP, CHP’den Meral Akşener’in İYİ Parti’sine 15 milletvekilinin geçmesine tepki gösterdi.

AA’ya konuşan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP’nin ‘kendi siyasetini geliştiremeyen ve topluma bir şey vadedemeyen’ bir parti olduğunu savundu.

Reklam

Turan, İYİ Parti’nin dün seçime girmeleri konusunda bir sıkıntıları olmadığını dile getirdiğini aktararak CHP’nin ‘bugün problem varmış gibi milletvekillerini İYİ Parti’ye pazarladığını’ öne sürdü.

AKP’li yönetici, “1978’in başında kurduğu ‘Güneş Moteli’, CHPnin sonunu getirmişti. Yeni bir ‘Güneş Motel’ olayıyla karşı karşıyayız” dedi.

Reklam

Turan şöyle devam etti: “Türk siyasi tarihi, millete rağmen sahneye konan hiçbir senaryonun hayat bulmadığını bizlere göstermiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, ‘cumhur ittifakı’ ve Tayyip Erdoğan, seçimleri çok yüksek bir oy oranıyla kazanacak ve yeni Türkiye’yi inşa edecektir. Mustafa Kemal’in 95 yıllık partisini ‘okeye dördüncü arayan’ bir parti haline getirdiler. Makul hiçbir CHP’li bu filme rıza göstermeyecek, bu ahlak dışı iş birlikleri de milletin vicdanında mahkum olacaktır.”

Hamam benzetmesi

AKP genel başkan başdanışmanı ve Siirt milletvekili Yasin Aktay, “‘İki çıplak bir hamama yakışır’ derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, anketlerin ‘İYİ Parti ve CHP’nin ortak havuzu kullandığını gösterdiğini’ belirterek “CHP ile İYİ Parti arasında oy geçişlerinin olduğunu görüyorduk. Şimdi milletvekili havuzunda da ortak olduklarını gösterdiler” dedi.

‘Tek hedefleri Erdoğan’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak, karşısına çıkmak” yorumunu yaptı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza attı. ‘FETÖ’nün siyaset mühendisliğine yeni bir halka eklendi. Bugünün ‘Güneş Motel’ vakasıdır” dedi.

Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ ise şu yorumu yaptı: “Geçmişte HDP’nin başarısı için dua / destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 milletvekilinin partisinden istifa ettirip başka partiye transferini sağladı. Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. CHP yönetiminin ahlaktan, dürüstlükten uzak bu tutumu, bir aldatmadır, bir hiledir. Bu, adı konulmamış bir ittifaktır. Ama bu ittifak, ilkeler ittifakı değil, ilkesizler ve ilkesizlikler ittifakıdır. Bu ittifak, şeffaf, dürüst, ahlaki ve meşru bir ittifak değildir.”