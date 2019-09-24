AKP’den gümrüklere değişiklik teklifi: ‘Gizli’ çalışacak ‘uzlaşma’ komisyonları

AKP’nin Meclis’e sunduğu 20 maddelik ‘Gümrük Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde gümrük idaresinin verdiği cezalara karşı ‘gizli’ çalışacak uzlaşma komisyonları kurulması önerildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mustafa Çakır’ın haberine göre, gümrük idaresi tarafından verilen cezalara karşı ‘uzlaşma’ talep edilebilecek. Fakat uzlaşılan konular hakkında hiçbir şekilde dava açılamayacak ve şikayette bulunulamayacak.

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Ayrıca kanun teklifine göre gümrük muhafaza amir ve memurları ve yönetim kadrosu, diğer kolluk personeli gibi emekliliklerinde de bir adet silah bulundurabilecek.

Başka öne çıkan bir madde de, mevzuata aykırı davranılmış olsa bile – örneğin bir tüccar ithalatta usülsüzlük yaptığında – bu faliyetlerini gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce bildirenlere ‘pişmanlık hakkı’ gelecek olması. İdare tarafından tespit edilmeden suçunu itiraf edenlere cezalarda bazı indirimlerin söz konusu olacağı belirtildi.

Teklif ile gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına terör suçundan ceza almama ekleniyor.