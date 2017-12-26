AKP’den Gül’e: Resmi görevlilere verilirken rahatsız olmayanları görmek üzücü

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 696 sayılı KHK’yı ‘muğlak’ bulan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yanıt verdi.

696 sayılı KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere ceza muafiyeti getirilmesi gündemin bir numaralı tartışma konusu.

AKP ve hükümet, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama henüz kamuoyunu tatmin etmiş değil.

Kararnamedeki ‘muğlaklığın’ hukuk devleti açısından ‘kaygı verici’ olduğunu söyleyen Gül, Twitter hesabından şöyle yazmıştı: “15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum.”

‘Kim olursa olsun’

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Turan’a, Gül’ün açıklamaları soruldu.

Turan şöyle konuştu: “KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”