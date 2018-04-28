AKP’den Gül’e ilk tepki: ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmalıydı

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran’da aday olmayacağını açıklarken AKP’ye destek vermemesine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den tepki geldi.
Muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak bazı kesimlerce adı anılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısında AKP’ye eleştirel bir dil takındığı görülen Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adaylığını desteklemedi.
AKP’den Gül’e ilk tepkiyi bakan Gül gösterdi.
Adalet bakanı, Twitter hesabından “Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, ‘Kardeşim Gül’ hitâbına, ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi” diye yazdı.
Erdoğan, kendisinden önceki cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün adaylığını “Bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu harekete beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir…” sözleriyle duyurmuştu.