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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den Gül’e ilk tepki: ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmalıydı

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Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 24 Haziran’da aday olmayacağını açıklarken AKP’ye destek vermemesine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den tepki geldi.

Fotoğraf: DHA

Muhalefetin ‘çatı adayı’ olarak bazı kesimlerce adı anılan Abdullah Gül, bugün aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısında AKP’ye eleştirel bir dil takındığı görülen Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da adaylığını desteklemedi.

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AKP’den Gül’e ilk tepkiyi bakan Gül gösterdi.

Adalet bakanı, Twitter hesabından “Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, ‘Kardeşim Gül’ hitâbına, ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi” diye yazdı.

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Erdoğan, kendisinden önceki cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’ün adaylığını “Bugüne kadar beraber bu yolda olduğumuz, bu harekete beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşimdir…” sözleriyle duyurmuştu.

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