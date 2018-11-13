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Yaramazlara biraz batar!

AKP’den geri adım: KHK’lı doktorlar SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek

KHK’yla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayacağı gerekçesiyle tartışılan madde geri çekildi.

Fotoğraf: Reuters

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in açıklamasına göre, KHK’yla atılan hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek. Bu hekimlerin raporları da geçerli olacak.

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Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler ise SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilmek için ya 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75 bin, uzman hekimler 120 bin TL tazminat ödeyecek.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da CHP’li Şeker’le aynı doğrultuda tweet atarak, “Geri adım attılar. KHKlı doktorlar SGK anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek” dedi.

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Düzenlemede geri adım

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında yer alan maddeye göre, bir doktor ya da diş hekimi, eğer KHK’yla atıldıysa SGK anlaşmalı hiçbir hastane ve muayenehanede çalışamayacaktı.

Soruşturmayı geçip mesleğe başlayamayan hekimler ise zorunlu hizmet süresini beklemesinin ardından SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilecek, yazdıkları tıbbi raporların adli geçerliliği olmayacaktı.

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