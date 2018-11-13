AKP’den geri adım: KHK’lı doktorlar SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek

KHK’yla ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle mesleğe alınmayan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayacağı gerekçesiyle tartışılan madde geri çekildi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in açıklamasına göre, KHK’yla atılan hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek. Bu hekimlerin raporları da geçerli olacak.

Reklam

Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler ise SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilmek için ya 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75 bin, uzman hekimler 120 bin TL tazminat ödeyecek.

KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak.

Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek. — Ali ŞEKER (@draliseker) November 13, 2018

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da CHP’li Şeker’le aynı doğrultuda tweet atarak, “Geri adım attılar. KHKlı doktorlar SGK anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek” dedi.

Reklam

Geri adım attılar. 😊 KHKlı doktorlar SGK anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) November 13, 2018

Düzenlemede geri adım

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa tasarısında yer alan maddeye göre, bir doktor ya da diş hekimi, eğer KHK’yla atıldıysa SGK anlaşmalı hiçbir hastane ve muayenehanede çalışamayacaktı.

Soruşturmayı geçip mesleğe başlayamayan hekimler ise zorunlu hizmet süresini beklemesinin ardından SGK anlaşmalı özel hastanelerde ve muayenehanelerde çalışabilecek, yazdıkları tıbbi raporların adli geçerliliği olmayacaktı.