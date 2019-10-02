AKP’den, ‘Evren’ benzetmesi yapan emekli amiral Kıyat’a: Nazi, siyasi cellat, ahlaksız

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçim barajı konusunda eski devlet başkanı Kenan Evren ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılaştıran emekli amiral Atila Kıyat’a, ‘siyasi cellat’ ve ‘ahlaksız’ sözleriyle yüklendi, ‘Nazi’ benzetmesi yaptı. Çelik, eski bakan Faruk Çelik’in önerdiği cumhurbaşkanı seçim barajının yüzde 40+1’e düşürülmesi önerisi konusunda da “Gündemimizde böyle bir mesele yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1’lik oyun, yüzde 40+1’e düşürülmesine ilişkin olarak şöyle konuştu: “AK Parti’nin gündeminde böyle bir mesele yok. Bunu size açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımız, beraber siyaset yaptık, halen beraberiz, kendi kişisel görüşünü söylemiş. Bunun üzerine bir tartışma ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık performansı değerlendirilirken ‘herkes görüşlerini söylesin’ demiştik. Herkes görüşlerini söyledi. AK Parti’nin böyle bir görüşü yok. Burada temel mesele şudur; referanduma götürülmüş sistem değişikliği var, vatandaşımız bu değişikliğe güçlü bir şekilde destek vermiş. Bu bir yap boz tahtası değil. AK Parti halkın iradesine saygıyı en üstte tutan bir siyasi partidir. O sebeple vatandaş onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa zamanda herhangi bir ihtiyaç söz konusu değilken tekrar değiştirmek gibi bir tasarrufun içinde olmayız. Yüzde 40’a indirmek, ya da yüzde 50’den daha aşağı indirmek ne manaya gelecek? ‘Biz bu sistemi vatandaş için değil kendimiz için istiyoruz’ manasına gelecektir. Böyle bir şey yok. Biz bu sistemi vatandaş için istedik ve yüzde 50 doğru bir yaklaşımdır. AK Parti’nin bundan geriye gidişle ilgili herhangi bir ajandası yoktur.”

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Ömer Çelik, emekli amiral Atilla Kıyat’ın, Twitter’daki “Seçim barajını yüzde 10’a çıkaran Kenan Evren’le, bugün seçilme barajını yüzde 40’a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir” şeklindeki paylaşımını da sert sözlerle eleştirdi: “Bu şahıs amirallik yapmış, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi birisi çıkıp kendisini Türk ordusunun mensubu olduğunu unutup, bir takım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa, kendisinin bu yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır. Tutmuş siyasi cellatlık yapmaya çalışıyor, Cumhurbaşkanına son biçmeye çalışıyor. O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz’da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksun, bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Bir zamanlar Türk ordusunda amirallik yapmış birisinin bu derece siyasi cellatlık içine girmesi son derece vahim bir durumdur. Kendisine bahsettiğim yakıştırma ne kadar yakışıyorsa bu da o kadar kendisinin üslubuna yakışan bir iş olmuş. Herhangi bir meseleyi makul bir şekilde tartışamayacak mıyız? Bir devlet başkanını böyle siyasi cellat üslubuyla tehdit etmek ne demektir? Bu kadar ahlaksız, bu kadar izansız bir yaklaşım olabilir mi? Memlekette seçim var memlekette demokrasi var., memleketin sahibi vatandaştır. Hâlâ birileri kendilerini milletin üstünde görme, vatandaşın üstünde görme, demokrasinin üstünde görme hastalığından kurtulamadı. Türkiye Cumhuriyeti’in cumhurbaşkanı, millet tarafından onay verilmiş bir referandumun sonucunda kurulmuş bir sistemde yüksek bir meşruiyetle seçilmiştir.”

Seçim barajını yüzde 10’a çıkaran Kenan Evren’le , bugün seçilme barajını yüzde 40’a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir.. — Atilla Kıyat (@atillakiyat) October 1, 2019

Ömer Çelik’e yine Twitter’dan yanıt veren Kıyat ise şöyle dedi: “Ömer Çelik; Benim dokunulmazlığım yok. Öncelikle ahlaksız sözünüzü size iade ederim. Gündeminizde kırk artı bir yoksa niye alındınız. Sözüm kırk artı bir diyenler için geçerlidir. Evet onurumla koramirallik yaptım. (E) Kora. Olarak da onurumla yaşayacağım. Ömer Çelik; Gıyabımda atıp tutmak kolay… Ahlaklı iseniz, siyasi cellat değilseniz, sizi, sizin seçeceğiniz platformda, tartışmaya davet ediyorum. Hayır derseniz, yargıda tartışacağız.”

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Ömer Çelik; Benim dokunulmazlığım yok. Öncelikle ahlaksız sözünüzü size iade ederim. Gündeminizde kırk artı bir yoksa niye alındınız. Sözüm kırk artı bir diyenler için geçerlidir. Evet onurumla koramirallik yaptım. (E)Kora. Olarak da onurumla yaşayacağım. — Atilla Kıyat (@atillakiyat) October 2, 2019