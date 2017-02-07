AKP’den ‘Evet’ kampanyasına dört slogan: Demokrasi, birlik, refah, güçlü Türkiye

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu için AKP’nin kullanacağı kampanya sloganları belli oldu: ‘Demokrasi, birlik, refah, güçlü Türkiye.’

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre kısa süre sonra ‘Evet’ kampanyasına başlaması beklenen AKP’de hazırlıklara hız verildi.

Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz hafta “PKK, FETÖ, HDP ‘Hayır’ dediği için ‘Evet’ diyoruz” diyerek ‘Hayır’ oyu kullanacaklara ‘teröre destek olma’ imasında bulunmuştu.

AKP’nin kampanyasında referandumun taşıyıcı sloganıysa dört mesajdan oluşacak. ‘Demokrasi’ vurgusunun yanı sıra, ‘refah, ‘birlik’ ve ‘güçlü Türkiye’ de başkanlık sistemiyle geleceği öne sürülen vaatler olacak.

Olçok’un şirketiyle devam

AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP’nin referandum kampanyasını, daha önceki seçimlerde de birlikte çalıştığı, darbe girişiminde oğluyla hayatını kaybeden reklamcı Erol Olçok’un şirketiyle yürüteceklerini belirtti.

Slogan ve afişler konusunda ‘mutfak çalışması’nın başladığını belirten Yılmaz, “Sloganların yer aldığı broşürler basılacak. Sivil toplum kuruluşlarının kampanyanın parçası olması önem taşıyor. Bu seçim değil milli bir mesele. O yüzden seçmen tercihleri değişiyor. Parti dışı kesimleri de içermeli” diye konuştu.

Taşıyıcı ve nihai slogan

AKP il teşkilatlarınınsa, ‘Kararımız Evet’ yazılı kitapçıklar bastıracağını belirten Yılmaz, “Bu kitapçıkta slogan kullanmadık. İnsanların zihninde kalmasın istiyoruz. Sloganlarımızın yer aldığı broşürler için çalışılıyor. Taşıyıcı bir sloganımız olacak, sonra da nihai bir sloganımız olacak. Toplumun beklentileri, tartışmaları değerlendirerek bir seçim yapacağız. Toplumdaki duyguları yakalamamız önem taşıyor. Bu analiz gerektiriyor. O yüzden derin bir çalışma yapılıyor” dedi.

Kendi teşkilatlarını da bilgilendirecek

AKP, kendi il ve ilçe teşkilatlarını, belediye başkanlarını, kadın ve gençlik kollarını da anayasa değişikliğine ilişkin Ankara’da bilgilendirecek, pakette ne tür değişiklikler olduğunu anlatıp nasıl propaganda yapılması gerektiğini anlatacak.

AKP her kesimi kullanmaya çalışacak

Yılmaz, AKP’nin sivil toplum kuruluşlarını da sürece dahil edeceğinin sinyalini vererek şunları kaydetti: “Seçim kampanyası beklenmemeli. Burada bir konu hakkında ‘Evet’, ‘Hayır’ demeye çağırıyorsunuz. Bu paketleri genel seçimle karıştırmamak lazım. Bu milli mesele, ülke geleceğiyle ilgili, seçmen tercihleri farklı olabiliyor. Kampanya parti gibi sivil toplum, iş dünyası, sendikalar, yerel yönetimler, üniversiteler tüm kesimi ilgilendiriyor. Her biri kendi sahasında bu kampanyaya katılacaktır.”